Sei giovani, tra cui due minorenni, sono stati denunciati per aver aggredito un uomo di 46 anni di origine egiziana in una strada di Belluno tre mesi fa. Tra i denunciati si trova anche il figlio di un assessore al Sociale. L'aggressione è avvenuta in un contesto di violenza e i sei sono stati identificati dalle forze dell'ordine. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.

Sei ragazzi, di cui due minorenni, avevano aggredito tre mesi fa un cittadino egiziano di 46 anni in una via di Belluno. Lo avevano colpito con calci e pugni di notte, e, non contenti del gesto di violenza privo di qualsiasi movente, se non quello dello stato di alterazione del gruppo, avevano ripreso la scena con i telefonini, postandola sui social. Le immagini sono diventate la principale prova d’accusa per gli agenti della Squadra mobile che hanno raccolto la dimostrazione inequivocabile di ciò che era accaduto. È stato lo strumento per identificare i componenti del branco. Sono così scattate le denunce alla Procura e alla Procura per i minorenni di Venezia, cui si è aggiunta una serie di Daspo urbani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Belluno, sei giovani “bene” denunciati per il pestaggio a un cittadino egiziano: c’è anche il figlio dell’assessore al Sociale

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