Una serata normale si è trasformata in un episodio di violenza quando alcuni ragazzi, dopo essere stati invitati dalla barista a mantenere un comportamento rispettoso, hanno reagito con calci e pugni contro di lei e suo figlio. L'aggressione è avvenuta in un locale pubblico, dopo un intervento per richiamare l’attenzione su un comportamento inappropriato dei giovani. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Notte di violenza fuori da un bar di Lumezzane. Ferito alla testa il titolare del Fashion Cafè Una serata come tante. Una richiesta garbata. E poi la violenta e insensata aggressione al titolare del bar e pure al figlio. È successo nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo davanti al Fashion Caffè, in via Virgilio Montini a Lumezzane. Sono le due di notte: un gruppo di ragazzi inizia a creare disturbo all’esterno. Rumore, tensioni, clienti e residenti infastiditi. Il titolare del locale, Walter Gennari, esce per chiedere ai giovani di allontanarsi. Lo fa con calma, per riportare ordine e garantire sicurezza. Un gesto semplice. Che però scatena l’inferno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Caos tra ragazzi, barista li richiama: preso a calci e pugni insieme al figlio

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