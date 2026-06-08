Assegno unico | diminuiscono i beneficiari ma cresce l’importo medio I dati Inps

Gli aiuti per chi ha figli non fermano l’inverno demografico. Nonostante il Governo abbia potenziato la misura anche nel 2026 attraverso la riforma dell’Isee, dopo averla già aumentata del 50% dal 2023 ad esempio per il primo anno di vita dei neonati, a quanto pare l’assegno unico non riesce a invertire la rotta della denatalità: la platea raggiunta dall’aiuto per i figli a carico tra zero e 21 anni (e senza limiti di età, se disabili) si assottiglia, e sono di più i ragazzi che crescono e perdono i requisiti, rispetto ai nuovi nati. Il numero di figli beneficiari dell’assegno unico è sceso del 3,6% negli ultimi due anni, in base ai dati dell’Osservatorio Inps sulla prestazione universale, aggiornati al mese di marzo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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