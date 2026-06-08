Assegno unico | diminuiscono i beneficiari ma cresce l’importo medio I dati Inps

Da ilsole24ore.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A marzo 2026, il numero di beneficiari dell’assegno unico per figli è diminuito di circa 350.000 rispetto al massimo precedente. Nel frattempo, l’importo medio erogato è aumentato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli aiuti per chi ha figli non fermano l’inverno demografico. Nonostante il Governo abbia potenziato la misura anche nel 2026 attraverso   la riforma dell’Isee, dopo averla già aumentata del 50% dal 2023 ad esempio per il primo anno di vita dei neonati, a quanto pare l’assegno unico non riesce a invertire la rotta della denatalità: la platea raggiunta dall’aiuto per i figli a carico tra zero e 21 anni (e senza limiti di età, se disabili) si assottiglia, e sono di più i ragazzi che crescono e perdono i requisiti, rispetto ai nuovi nati. Il numero di figli beneficiari dell’assegno unico è sceso del 3,6% negli ultimi due anni, in base ai dati dell’Osservatorio Inps sulla prestazione universale, aggiornati al mese di marzo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su INPS.

assegno unico diminuiscono i beneficiari ma cresce l8217importo medio i dati inps
© Ilsole24ore.com - Assegno unico: diminuiscono i beneficiari ma cresce l’importo medio. I dati Inps
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pensioni anticipate in calo, 70mila nuovi assegni in meno nel 2025 ma cresce l’importo medio

Leggi anche: II pagamento dell'assegno Inps scatta senza ritardi festivi. Ma attenzione alle cifre: l'importo sul cedolino potrebbe riservare delle sorprese

assegno unico diminuiscono iAssegno unico: diminuiscono i beneficiari ma cresce l’importo medio. I dati InpsA marzo 2026 i figli raggiunti dall’aiuto sono diminuitidi quasi 350mila rispetto alla piena adesione raggiunta due anni prima ... msn.com

assegno unico diminuiscono iAssegno unico, ISEE entro 30 giugno 2026 per arretratiAssegno unico INPS: ISEE entro il 30 giugno 2026 per ottenere arretrati da marzo. Senza DSU importo minimo. I dettagli ... quotidianodiragusa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web