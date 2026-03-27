Pensioni anticipate in calo 70mila nuovi assegni in meno nel 2025 ma cresce l’importo medio

Nel 2025, l’Inps ha registrato circa 70.000 assegni pensionistici in meno rispetto all’anno precedente, secondo i dati diffusi dall’ente. Nonostante questa diminuzione nel numero di nuove pensioni, l’importo medio erogato è aumentato. La riduzione riguarda le pensioni anticipate, mentre non sono stati segnalati cambiamenti significativi per altre categorie di pensioni.

I dati diffusi di recente dall’Inps sulle pensioni liquidate nel 2025 ha mostrato un calo nei nuovi assegni erogati dall’Istituto di circa 70mila unità rispetto all’anno precedente. Non significa che il numero di pensioni totali sia calato, al contrario è aumentato, ma è un segnale degli effetti della politica di austerità sulla previdenza sociale del Governo Meloni. Nei più di tre anni da quando è in carica, infatti, l’Esecutivo ha eliminato quasi tutte le possibilità di uscire in anticipo dal lavoro rispetto alle regole fissate dalla legge Fornero. Le “ Quote ” e Opzione Donna sono state progressivamente rese meno accessibili, e questo ha ridotto il numero di nuovi pensionati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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