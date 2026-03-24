L ’avvicinarsi dell’inizio del mese, per milioni di italiani significa pensione è in arrivo. Nell’attesa, tuttavia, è possibile andare a guardarsi il cedolino già disponibile online nell’area riservata del portale dell’Inps. Cedolino, quello di aprile, che rivelerà alcune sorprese e non tutte positive. Se da un lato, infatti, prosegue il trend degli aumenti legati alla rivalutazione annuale e ai nuovi scaglioni fiscali, dall’altro molti cittadini potrebbero notare un importo più basso rispetto a quello di marzo. Non si tratta, tuttavia, di un errore, ma del risultato di conguagli tecnici e della fine di alcuni arretrati che avevano aumentato l’assegno nel mese precedente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - II pagamento dell'assegno Inps scatta senza ritardi festivi. Ma attenzione alle cifre: l'importo sul cedolino potrebbe riservare delle sorprese

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