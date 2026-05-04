Dopo quasi quattro anni di pratiche e verifiche, la procedura di adozione è stata completata, coinvolgendo giudici, assistenti sociali e psicologi. Cipriani ha dichiarato che sono state diffuse notizie false sul caso e ha annunciato che sarà presentata una richiesta di risarcimento danni. La procedura ha riguardato tutte le fasi previste dalla legge, senza intoppi o irregolarità.

ROMA – “Ci abbiamo messo quasi quattro anni, per rispettare la procedura: giudici, assistenti sociali,psicologi. L’Uruguay non e’ un Paese delle banane, e’ un posto serio dove vengono fatte le cose seriamente”: lo ha affermato il compagno di Nicole Minetti, l’imprenditore Giuseppe Cipriani,difendendo la procedura di adozione al centro delle polemiche sulla grazia all’ex igienista dentale in un’intervista al Corriere della Sera. Questa bufera “ha distrutto Nicole”, ma chiederemo i danni”. E ancora: “Dall’Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di merda”, ha lamentato Cipriani, “notizie false, tutte. A partire dall’adozione, che definiscono illegale”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso Minetti, Cipriani: “Adozione regolare, 4 anni per le procedure. Diffuse notizie false. Chiederemo i danni”

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