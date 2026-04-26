Chiné tuona sul caso Rocchi | Diffuse notizie false Sono pronto per avviare o riaprire l’indagine sportiva

Il presidente di un club sportivo ha commentato le recenti affermazioni riguardanti il caso Rocchi, affermando che sono state diffuse notizie false. Ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a far riaprire o avviare un’indagine sportiva per fare chiarezza sulla vicenda. La questione riguarda presunte irregolarità nel settore giudiziario sportivo, che hanno suscitato reazioni e richieste di approfondimenti ufficiali.

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