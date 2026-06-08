ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2026 | LA MARATONA COBOLLI-ZVEREV 22% POI GRECIA-ITALIA 22,7% E RACCONTO DI UNA NOTTE 14,9%
Nella serata del 7 giugno, la maratona tra Cobolli e Zverev ha raggiunto il 22% di share, seguita dalla partita tra Grecia e Italia, che ha toccato il 22,7%. La trasmissione intitolata “Racconto di una notte” ha registrato un ascolto del 14,9%. I programmi sono stati trasmessi su reti generaliste e sono stati seguiti da un pubblico vario durante la serata.
ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2026 • DOMENICA •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Verde Italia – 599 17.19 Tg1 + Medicina – 989 21.40 + 1026 21.50 UnoMattina Weekly – 1075 21.20 A Sua Immagine – 1092 21.30 Santa Messa del Papa da Madrid – 1640 25.30 Angelus – v. netto Pres. Linea Verde – 2622 26.70 Linea Verde – 3052 26.90 Tg1 + Libri – 3718 29.00 + 3256 26.30 Pres. Domenica In – v. netto Domenica In: Il Meglio di Baudo – 1295 11.30 Tg1 – 785 7.20 Da Noi. A Ruota Libera – 952 8.80 Reazione a Catena – 1744 13.90 Reazione a Catena – 2474 17.40 Tg1 – 3312 21.90 Rai Sport – x Grecia-Italia – 3726 22.70 Gracia-Italia – 3795 22. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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