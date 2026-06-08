ASCOLTI TV 7 GIUGNO 2026 | LA MARATONA COBOLLI-ZVEREV 22% POI GRECIA-ITALIA 22,7% E RACCONTO DI UNA NOTTE 14,9%

Notizia in breve

Nella serata del 7 giugno, la maratona tra Cobolli e Zverev ha raggiunto il 22% di share, seguita dalla partita tra Grecia e Italia, che ha toccato il 22,7%. La trasmissione intitolata “Racconto di una notte” ha registrato un ascolto del 14,9%. I programmi sono stati trasmessi su reti generaliste e sono stati seguiti da un pubblico vario durante la serata.