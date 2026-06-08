Ascolti tv ieri sera domenica 7 giugno 2026 | i dati Auditel da Grecia-Italia a Racconto di una notte a Presa diretta

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I dati Auditel di ieri sera mostrano che la partita tra Grecia e Italia ha registrato il maggior numero di spettatori, superando gli altri programmi trasmessi. Al secondo posto si sono piazzati i programmi di informazione, seguiti da quelli di cinema e fiction. La serata ha visto una competizione tra diverse tipologie di contenuti, con il calcio che ha attratto la maggior parte del pubblico.

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Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 7 giugno 2026, vedono lo scontro tra programmi di sport, informazione, cinema e fiction. Su Rai 1 spazio all'amichevole della Nazionale tra Grecia e Italia, mentre Canale 5 ha puntato sulla fiction "Racconto di una notte". Completavano l'offerta il reportage d'attualità di "Presa Diretta" su Rai 3, il film "Guardia del corpo" su Rete 4 e la commedia "Il ricco, il povero e il maggiordomo" su Italia 1. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri sera, domenica 7 giugno 2026 Su Rai 1 l'amichevole Grecia-Italia ha richiamato davanti al piccolo schermo milioni di tifosi, confermando l'interesse del pubblico per gli impegni della Nazionale anche al di fuori delle competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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