I dati Auditel di ieri sera mostrano che la partita tra Grecia e Italia ha registrato il maggior numero di spettatori, superando gli altri programmi trasmessi. Al secondo posto si sono piazzati i programmi di informazione, seguiti da quelli di cinema e fiction. La serata ha visto una competizione tra diverse tipologie di contenuti, con il calcio che ha attratto la maggior parte del pubblico.

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 7 giugno 2026, vedono lo scontro tra programmi di sport, informazione, cinema e fiction. Su Rai 1 spazio all'amichevole della Nazionale tra Grecia e Italia, mentre Canale 5 ha puntato sulla fiction "Racconto di una notte". Completavano l'offerta il reportage d'attualità di "Presa Diretta" su Rai 3, il film "Guardia del corpo" su Rete 4 e la commedia "Il ricco, il povero e il maggiordomo" su Italia 1. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri sera, domenica 7 giugno 2026 Su Rai 1 l'amichevole Grecia-Italia ha richiamato davanti al piccolo schermo milioni di tifosi, confermando l'interesse del pubblico per gli impegni della Nazionale anche al di fuori delle competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, domenica 7 giugno 2026: i dati Auditel da Grecia-Italia a Racconto di una notte a Presa diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il canotto insanguinato – Ep. 1/20 | Audiolibro Italiano | Augusto De Angelis

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV ieri sera, domenica 24 maggio 2026, da Racconto di una notte a Report a Le Iene - Dati auditel prima serataI dati Auditel della prima serata di domenica 24 maggio 2026 saranno disponibili in mattinata dopo le 10.

Leggi anche: Ascolti tv ieri sera 3 maggio 2026, da Roberta Valente a Racconto di una notte, da Zelig On a Fuori dal Coro - I dati Auditel

Temi più discussi: Ascolti tv di ieri 2 giugno: vince I volti della Repubblica (16.2%) sul timido Un nuovo inizio (14.8%); Ascolti tv ieri venerdì 29 maggio chi ha vinto tra Con il cuore, L'Erede, Quarto Grado e Propaganda Live; Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri sera, domenica 7 giugno 2026: i dati Auditel da Grecia-Italia a Racconto di una notte a Presa diretta.

Ascolti tv ieri 7 giugno: vince Grecia-Italia (22.7%), vola il Nove con la finale del Roland Garros (22%)Agli ascolti tv di ieri, domenica 7 giugno 2026. Su Rai 1 l'attenzione è tutta per lo sport, tra tennis e calcio: il match amichevole tra Grecia e Italia ... fanpage.it

Ascolti TV di domenica 7 giugno 2026: Grecia - Italia e Racconto di una notte i programmi più vistiSi è conclusa la sfida degli ascolti della prima serata di ieri: analizziamo insieme tutti i dati Auditel di domenica 7 giugno 2026. msn.com