Ascolti tv ieri sera 3 maggio 2026 da Roberta Valente a Racconto di una notte da Zelig On a Fuori dal Coro - I dati Auditel

A vincere la battaglia degli ascolti tv di ieri sera, domenica 3 maggio 2026, è la fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1, con il 19.7% di share. Il secondo programma più visto, ma molto distante, è Racconto di una Notte su Canale 5 con l’11.6% di share. Su Rai3 è tornato Report. Italia1 ha puntato sulla comicità con Zelig On, mentre Tv8 ha beneficiato dell’effetto Formula 1 con il Gran Premio in differita. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri. Ascolti tv ieri sera, 3 maggio 2026 Su Rai1, Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquista 3.423.000 spettatori, pari al 19.7% dalle 21:52 alle 22:59. Su Canale 5, Racconto di una Notte raccoglie 1.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%).

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Per la prima volta, ieri sera, domenica 3 maggio, Roberta Valente - Notaio in Sorrento è andata in onda su Rai 1 con una sola puntata conquistando 3.423.000 spettatori, pari al 19,7% di share! La fiction di Rai 1 si conferma leader della serata, convincendo an - facebook.com facebook