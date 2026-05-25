Ascolti TV ieri sera domenica 24 maggio 2026 da Racconto di una notte a Report a Le Iene - Dati auditel prima serata

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati Auditel della prima serata di domenica 24 maggio 2026 saranno disponibili in mattinata dopo le 10. Le trasmissioni in onda includevano programmi come Racconto di una notte, Report e Le Iene. Non sono ancora stati diffusi i numeri ufficiali, quindi non è possibile determinare quale programma abbia ottenuto i risultati più alti. I dati saranno pubblicati nelle prossime ore.

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Gli ascolti TV di ieri sera, domenica 24 maggio 2026, saranno disponibili in mattinata dopo le ore 10, quando verranno diffusi i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata. La sfida principale è stata quella tra Rai 1 e Canale 5, con una programmazione ricca di fiction, concerti, film e approfondimenti. In attesa dei numeri definitivi di share e telespettatori, ecco tutti i programmi andati in onda nella fascia di prime time. Ascolti TV ieri sera, domenica 24 maggio 2026: dati Auditel della prima serata Domenica sera all’insegna della sfida tra fiction, informazione e intrattenimento sulle principali reti generaliste. Su Rai 1 è andato in onda Cercasi tata disperatamente, mentre Rai 3 ha proposto una nuova puntata di Report. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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