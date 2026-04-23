Ascolti tv 22 aprile 2026 | Sister Act 2 – Più svitata che mai 11% Grande Fratello Vip 15.7% Affari Tuoi 22.8% La Ruota della Fortuna 22.2% | Dati Auditel

Il 22 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato diverse preferenze tra i programmi più seguiti. Su Rai1, il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai” ha ottenuto l’11% di share, mentre su Canale 5, il reality “Grande Fratello Vip” ha raggiunto il 15,7%. Tra gli altri programmi, “Affari Tuoi” ha registrato il 22,8%, e “La Ruota della Fortuna” il 22,2%.

Ascolti tv 22 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Sister Act 2 – Più svitata che mai ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Sister Act 2 – Più svitata che mai” vs “Grande Fratello Vip – Il meglio di”. Auditel del 22 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sister Act 2 – Più svitata che mai” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto? Rai 1: Sister Act 2 – Più svitata che mai, il film del 1993 diretto da Bill Duke con protagonista Whoopy Goldberg ha divertito 1.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 22 aprile 2026: Sister Act 2 – Più svitata che mai (11%), Grande Fratello Vip (15.7%), Affari Tuoi (22.8%), La Ruota della Fortuna (22.2%) | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 22 aprile 2026: Sister Act 2 – Più svitata che mai, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ascolti tv 22 aprile: vince Atalanta-Lazio (16,5%) scende il Grande Fratello Vip (15,7%) e Sister Act 2 (11%); Ascolti TV ieri sera, 22 aprile 2026: chi ha vinto tra Sister Act 2 e il GF VIP?; Ascolti tv del 22 aprile: Atalanta – Lazio e Sister act 2; Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche in un mercoledì senza Rai, ottimi Sciarelli e Cazzullo. Ascolti tv mercoledì 22 aprile: Sister Act 2, Grande Fratello Vip, Atalanta-LazioAscolti tv 22 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche senza RaiIl reality show condotto da Ilary Blasi si ferma al 15,7% di share, il meglio di STEP di De Martino al 9,7%, vince la Coppa Italia: tutti i dati Auditel ... libero.it Alle 21.30 "Sister Act 2 - Più svitata che mai" di Bill Duke con Whoopy Goldberg, Maggie Smith, James Coburn | Le suore del convento di Santa Caterina si sono trasferite nel centro di San Francisco, in una scuola fatiscente a rischio chiusura, con ragazzi pesti - facebook.com facebook Alle 21.30 "Sister Act 2 - Più svitata che mai" di Bill Duke con Whoopy Goldberg, Maggie Smith, James Coburn | Le suore del convento di Santa Caterina si affidano di nuovo a Deloris, tornata a cantare nei night, per risistemare la scuola di San Francisco dove x.com