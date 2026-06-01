Il 31 maggio 2026, durante la serata, sono stati rilevati i dati di ascolto televisivo. Su Rai 1, “Meglio tardi che mai” ha ottenuto il 14,2% di share, mentre “Racconto di una notte” su Canale 5 ha raggiunto il 14,4%. Su Canale 5, “Affari Tuoi” ha totalizzato il 26,1%, e “La Ruota della Fortuna” il 23,8%. La sfida tra le due reti vedeva in prima linea le due trasmissioni di intrattenimento.

Ascolti tv di domenica 31 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Meglio tardi che mai ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Meglio tardi che mai vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 31 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Meglio tardi che mai” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? +++ GLI ASCOLTI TV DI OGGI SARANNO COMUNICATI NEL POMERIGGIO +++ Rai 1: Meglio tardi che mai, il tv movie è interpretato da Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti ha fatto compagnia a 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv, 31 maggio 2026: Meglio tardi che mai (14.2%), Racconto di una notte (14.4%), Affari Tuoi (26.1%), La Ruota della Fortuna (23.8%)| Dati Auditel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv, 31 maggio 2026: Meglio tardi che mai, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv, 26 aprile 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelDomenica 26 aprile 2026, le reti televisive si sono sfidate con diverse proposte.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 31 maggio chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Report e Racconto di una notte; Ascolti TV ieri 31 maggio, chi ha vinto: testa a testa tra Rai1 (14.2%) e Canale5 (14.4%), Fuori dal coro chiude al 7.7%; Ascolti tv del 31 maggio, ancora sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: vittoria netta; Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di domenica 31 maggio 2026: 1,9 milioni (14,2%) per il film TV inedito Purchè finisca bene – Meglio tardi che mai; 1,7 milioni per Report (11,9%) e per la telenovela turca Racconto di una notte (14,4%) ift.tt/3FmzX0V x.com

[SPOILER] Domenica In: anticipazioni e ospiti ultima puntata di domenica 31 maggio! reddit

Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travoltoMeglio Tardi Che Mai su Rai 1 al 14,2% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 14,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv domenica 31 maggio: Meglio tardi che mai, Racconto di una notteAscolti tv 31 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it