Ascolti tv 31 maggio 2026 | Meglio tardi che mai 14.2% Racconto di una notte 14.4% Affari Tuoi 26.1% La Ruota della Fortuna 23.8%| Dati Auditel

Da superguidatv.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 31 maggio 2026, durante la serata, sono stati rilevati i dati di ascolto televisivo. Su Rai 1, “Meglio tardi che mai” ha ottenuto il 14,2% di share, mentre “Racconto di una notte” su Canale 5 ha raggiunto il 14,4%. Su Canale 5, “Affari Tuoi” ha totalizzato il 26,1%, e “La Ruota della Fortuna” il 23,8%. La sfida tra le due reti vedeva in prima linea le due trasmissioni di intrattenimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ascolti tv  di  domenica 31 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Meglio tardi che mai ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel  della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Meglio tardi che mai vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 31 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Meglio tardi che mai” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? +++ GLI ASCOLTI TV DI OGGI SARANNO COMUNICATI NEL POMERIGGIO +++ Rai 1: Meglio tardi che mai, il tv movie è interpretato da Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti ha fatto compagnia a 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 31 maggio 2026 meglio tardi che mai 142 racconto di una notte 144 affari tuoi 261 la ruota della fortuna 238 dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv, 31 maggio 2026: Meglio tardi che mai (14.2%), Racconto di una notte (14.4%), Affari Tuoi (26.1%), La Ruota della Fortuna (23.8%)| Dati Auditel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv, 31 maggio 2026: Meglio tardi che mai, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv, 26 aprile 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelDomenica 26 aprile 2026, le reti televisive si sono sfidate con diverse proposte.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 31 maggio chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Report e Racconto di una notte; Ascolti TV ieri 31 maggio, chi ha vinto: testa a testa tra Rai1 (14.2%) e Canale5 (14.4%), Fuori dal coro chiude al 7.7%; Ascolti tv del 31 maggio, ancora sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: vittoria netta; Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto.

racconto di ascolti tv 31 maggioAscolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travoltoMeglio Tardi Che Mai su Rai 1 al 14,2% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 14,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it

racconto di ascolti tv 31 maggioAscolti tv domenica 31 maggio: Meglio tardi che mai, Racconto di una notteAscolti tv 31 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web