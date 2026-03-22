Sci finali di Coppa del mondo 2026 SuperG a Lillehammer | Goggia in testa e vince la Coppa del Mondo di superG Diretta

A Lillehammer si sono disputate le finali di Coppa del Mondo di sci alpino, con la gara di SuperG che ha visto Sofia Goggia salire in testa e conquistare il trofeo. La gara si è svolta a Kvitfjell, dove Goggia, con un vantaggio di 63 punti su Alice Robinson, ha affrontato la discesa decisiva. La competizione si è conclusa con la vittoria della sciatrice italiana.

La svizzera con il 19 compie una prova quasi perfetta, seconda a 32 centesimi L'austriaca a +1"19 nona la francese 1. Sofia Goggia (Italia) 1:29.232. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +0.603. Emma Aicher (Germania) +0.614. Cornelia Huetter (Austria) +0.845. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +1.126. Elena Curtoni (Italia) +1.387. Malorie Blanc (Svizzera) +1.458. Keely Cashman (Usa) +1.559. Mirjam Puchner (Austria) +1.9710. Laura Pirovano (Italia) +2.1711. Alice Robinson (Nuova Zelanda) +2.4112. Ilka Stuhec (Slovenia) +2.5613. Roberta Melesi (Italia) +3.66DNF: Romane Miradoli (Francia) e Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia). La tedesca è in lotta per la classifica generale, non può essere soddisfatta della prova di oggi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sci, finali di Coppa del mondo 2026, SuperG a Lillehammer: Goggia in testa e vince la Coppa del Mondo di superG Diretta Articoli correlati Sci, finali di Coppa del mondo 2026, SuperG a Lillehammer: Goggia in testa per 6 decimi, si gioca le chance di Coppa DirettaLa tedesca è in lotta per la classifica generale, non può essere soddisfatta della prova di oggi. Leggi anche: Sci, finali di Coppa del mondo 2026, SuperG a Lillehammer in diretta: Goggia si gioca le chance di Coppa Aicher vince a Soldeu. Goggia ancora in testa in Super G | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Altri aggiornamenti su Sci finali di Coppa del mondo 2026... Temi più discussi: Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Finali di Coppa del Mondo: pronti 19 azzurri per l'ultimo atto stagionale tra Kvitfjell e Hafjell; SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in diretta; Quando le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026? Orari, programma, tv: gare spalmate su due settimane. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-GLe lacrime di gioia all'annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l'unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue ... lapresse.it Diretta Coppa del Mondo Sci femminile, finale SuperG Kvitfjell LIVE: Goggia riesce nell'impresa, flop RobinsonLa diretta dell'ultimo SuperG della stagione di Coppa del Mondo di Sci femminile: Goggia vicina alla conquista della CdM di specialità, ma Robinson proverà a insidiarla ... sport.virgilio.it Sofia Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG facebook SuperG femminile diretta, Sofia #Goggia può vincere la Coppa del Mondo: segui le finali LIVE x.com