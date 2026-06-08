In piazza del Popolo, i tifosi hanno festeggiato la promozione in Serie B dell’Ascoli, con un grande entusiasmo. La squadra, dopo 128 anni di attività, torna a disputare la seconda divisione nazionale. La vittoria ha portato un momento di gioia tra i supporter, che hanno riempito la piazza per celebrare il raggiungimento di questa categoria. La promozione segna un nuovo capitolo nella storia del club.

ASCOLI C’era una volta l’Ascoli. E c’è ancora. L’Ascoli è in Serie B. Dopo 128 anni di storia il calcio è ancora bianconero. Il sogno non è più sogno, ora è realtà. Ed oggi la storia si riscrive. Perché un’impresa così resterà a lungo nella memoria. Le ultime due promozioni in B una decina di anni fa e in A più del doppio avvenne a seguito di ripescaggi per decisioni della giustizia sportiva. Stavolta è stata conquistata sul campo. Il traguardo E forse è proprio per questo che, quando arriva un traguardo così, il tempo sembra fermarsi. Ci sono notti in cui una città smette di essere soltanto una città. Diventa un abbraccio, un coro, una bandiera sventolata da una finestra, una lacrima che scende sul volto di chi aspettava questo momento da tempo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli, è qui la festa. Delirio per il Picchio promosso in Serie B in piazza del Popolo

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