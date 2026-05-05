Internazionali Roma 2026 Djokovic si allena a Piazza del Popolo | tifosi in delirio per il serbo

Durante gli Internazionali di Roma 2026, Novak Djokovic ha svolto un allenamento sulla terra rossa nel centro della città, precisamente in Piazza del Popolo. L’evento ha attirato numerosi tifosi che hanno seguito le sue esercitazioni, visibilmente entusiasti. Il campione serbo ha praticato sul campo allestito temporaneamente per l’occasione, lasciando il pubblico ammirato. La sessione si è svolta in vista delle competizioni in programma nel torneo.

Novak Djokovic si allena sulla terra rossa nel centro di Roma. In occasione degli Internazionali di Roma 2026, il campione serbo ha incantato i fan con un allenamento speciale nel campo allestito in Piazza del Popolo. In una staffetta organizzata per l’occasione, il tennista vincitore di 24 tornei singoli maschili del Grande Slam, il più vincente della storia, si è alternato nel pomeriggio al greco Stefanos Tsitsipas. Non sono mancate le interazioni goliardiche con il pubblico da parte del serbo e la firma di autografi su palline da tennis, magliette e poster a fine incontro tra i fan in delirio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Djokovic si allena a Piazza del Popolo: tifosi in delirio per il serbo Notizie correlate Leggi anche: Internazionali di Roma, folla per Djokovic a Piazza del Popolo Leggi anche: Djokovic più forte della pioggia, fan in delirio a Piazza del Popolo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Internazionali Roma 2026: tabellone, partecipanti e calendario delle gare; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Djokovic risponde presente: partecipa agli Internazionali di Roma. Internazionali Roma 2026, Djokovic si allena a Piazza del Popolo: tifosi in delirio per il serbo(LaPresse) Novak Djokovic si allena sulla terra rossa nel centro di Roma. In occasione degli Internazionali di Roma 2026, il campione serbo ... stream24.ilsole24ore.com Djokovic a Piazzale Flaminio per allenamento in vista degli Internazionali di Roma(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 L'attesa per l’avvio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 è stata scandita da una giornata di ... quotidiano.net WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez #IBI26 #5maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com ATP Roma, Internazionali d’Italia: Novak Djokovic arriva in piazza del Popolo e incomincia ad allenarsi. Guarda il video qui - facebook.com facebook