Domenica 26 aprile, l'Ascoli gioca contro il Campobasso in una partita decisiva per la promozione in Serie B. La vittoria dell'Arezzo contro la Torres potrebbe comunque portare il ritorno dei bianconeri in categoria, anche in caso di risultato negativo contro il Campobasso. Finora, l'Ascoli ha collezionato dieci vittorie in questa stagione, consolidando la sua posizione nelle zone alte della classifica.

? Cosa sapere L'Ascoli affronta il Campobasso domenica 26 aprile per la promozione in Serie B.. La vittoria dell'Arezzo contro la Torres determinerà il ritorno dei bianconeri in categoria.. Alle ore 14:30 di questa domenica 26 aprile 2026, il destino del Picchio si deciderà nel confronto contro il Campobasso, con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie B e l’undicesimo successo consecutivo. Ascoli, una città che oggi respira un’aria diversa, tra i tavolini dei bar e le botteghe del centro dove si parla solo di calcio, si prepara all’ultima battaglia. Il traguardo della cadetteria è a un passo, ma la strada passa per un risultato obbligato e per un colpo di fortuna sperato lontano da casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, l’impresa del Picchio: 10 vittorie per la Serie B

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Ciao Voce. Il carro di Ascoli Satriano in pellegrinaggio a piedi nella notte tra il 24 e il 25 Aprile. Francesco - facebook.com facebook