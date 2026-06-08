Arte letteratura e musica le iniziative culturali a Villa Valetudine
Villa Valetudine APS ha avviato diverse iniziative culturali dedicate a arte, letteratura e musica. L’associazione si propone di promuovere la collaborazione tra cultura, agricoltura e territorio, valorizzando il patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico. La caratteristica principale dell’organizzazione è il suo obiettivo di favorire la crescita sociale attraverso eventi e attività che coinvolgono la comunità locale. L’associazione non è un’azienda, ma si dedica alla promozione di queste tematiche.
“Villa Valetudine APS non è un'azienda, ma è nata per promuovere l’armonia tra cultura, arte, agricoltura e territorio, valorizzando il patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico quale espressione identitaria e strumento di crescita sociale”. È un'associazione di promozione sociale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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