Serata Vallmitjana a Villa Severi | musica arte e letteratura per ricordare l' artista catalano

Venerdì 15 maggio alle 21 si terrà presso il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, ad Arezzo, la “Serata Vallmitjana”. L’evento, promosso dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal CAS di Villa Severi, propone un appuntamento culturale dedicato alla figura dell’artista catalano, unendo musica, arte e letteratura in un momento di commemorazione e confronto. La serata si svolge in via Redi 13, all’interno di un contesto aperto alla comunità locale.

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