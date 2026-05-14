Serata Vallmitjana a Villa Severi | musica arte e letteratura per ricordare l' artista catalano
Venerdì 15 maggio alle 21 si terrà presso il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, ad Arezzo, la “Serata Vallmitjana”. L’evento, promosso dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e dal CAS di Villa Severi, propone un appuntamento culturale dedicato alla figura dell’artista catalano, unendo musica, arte e letteratura in un momento di commemorazione e confronto. La serata si svolge in via Redi 13, all’interno di un contesto aperto alla comunità locale.
Arezzo, 14 maggio 2026 – Venerdì 15 maggio, alle 21, il salone del Centro di aggregazione sociale di Villa Severi, in via Redi 13, ad Arezzo, ospita “Serata Vallmitjana”, un’iniziativa culturale organizzata dal Comitato “Vallmitjana e gli altri” e il CAS di Villa Severi. Il programma prevede una parte musicale dal titolo “Musiche dal mondo”, con Roberto Rossi alla chitarra, Angelo Muccino al clarinetto e la partecipazione speciale di Benedetta Rossi, alternata a brevi letture curate dai coordinatori del Comitato “Vallmitjana e gli altri”, con passi scelti dal volume “Vallmitjana artista dei tre mondi” di prossima pubblicazione. Sorpresa speciale sarà la proiezione di un breve filmato d’epoca, di recente ritrovato all’interno dell’Archivio Vallmitjana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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