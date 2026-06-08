Arriva il sospiro realistico a forma di trullo ' omaggio alla Puglia'
AGI - Il sospiro, per Nicola Giotti, non è soltanto un dolce. È una parola che già da sola porta dentro un sentimento, un’attesa, un ricordo. È quel respiro breve che nasce davanti a qualcosa che commuove, che sorprende, che resta. Da questa idea profondamente poetica, e insieme molto concreta nella sua lavorazione artigianale, nasce il Sospiro Trullo Realistico: una nuova creazione del maestro pasticcere di Giovinazzo che unisce la tradizione pugliese alla ricerca contemporanea della pasticceria realistica. Ispirazione e omaggio alla Puglia. Giotti parte da uno dei dolci simbolo della terra di Peucezia, il sospiro di Bisceglie, e lo trasforma in un piccolo trullo, omaggio a uno degli emblemi più riconoscibili della Puglia nel mondo. 🔗 Leggi su Agi.it
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