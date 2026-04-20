Alla scuola Don Bosco i murales di Tracce Urbane | Una forma d’arte che arriva a tutti

Alla scuola Don Bosco di Bergamo sono stati realizzati alcuni murales da parte di Tracce Urbane. L’intervento ha coinvolto pareti dell’edificio scolastico, trasformandole con disegni colorati. Tra le testimonianze raccolte, una persona ha ricordato come, da bambino, avrebbe desiderato vedere i muri della scuola decorati con opere simili. L’evento ha suscitato attenzione tra studenti e insegnanti, che hanno assistito alla creazione delle opere durante una giornata dedicata all’arte urbana.

Bergamo. “ Quando ero piccolo mi sarebbe piaciuto vedere i grigi muri della mia scuola decorati con disegni come questi”. A parlare è Nicholas, uno dei giovani che ha risposto alla call lanciata dalle politiche giovanili di Bergamo per partecipare al progetto “ Tracce Urbane ”. Da lunedì 13 aprile, insieme ad altre ragazze e ragazzi under 30, per una settimana ha dedicato i suoi pomeriggi nella creazione di murales sulle facciate esterne della Scuola Primaria “don Bosco” in Via Alessandro Furietti, 16. Gallery I ragazzi di “Tracce Urbane” lavorano al murales della Don Bosco Sfoglia la Gallery > 8. Si lavora seriamente, con metodo e organizzazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Pioppo Futsal alla ricerca dei tre punti, oggi arriva il San Vito Lo Capo al Pala Don Bosco di Palermo per un match che si prospetta ricco di insidie per i gialloverdiLo Bianco: "Match importante per rimanere nella parte alta della classifica, avversario da non sottovalutare!" Oggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna... Qualiano: IC2 Don Bosco–Verdi, scuola di eccellenze dalla matematica alla grande musica con Francesco BocciaCorso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sabato 25 aprile all’Istituto Don Bosco a Sampierdarena l’incontro diocesano dei ministranti; Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII; Lamezia, Se la scuola mette il cuore in cartella: incontro sulle emozioni all’istituto Ardito - Don Bosco; Brescia, conclusa la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII nel quartiere Don Bosco - Radio Bruno. Alla scuola Don Bosco i murales di Tracce Urbane: Una forma d’arte che arriva a tuttiIl progetto delle politiche giovanili del comune quest’anno si dedica alle facciate della scuola in malpensata ... bergamonews.it Sociale, celebrati i 60 anni di storia dei Salesiani Don Bosco Gesù Adolescente e al via la Cittadella del socialeUna cittadella del sociale e dei giovani che diventa presidio culturale per promuovere l’inclusione sociale, la solidarietà e abbattere le disuguaglianze mettendosi al servizio chi sta ai margini, sop ... blogsicilia.it ATTENZIONE A CASTELNUOVO DON BOSCO !! PIAZZALE RIVALTA ! GRANDE SPETTACOLO !! IL VERO CIRCO PEPPINO !!L'ORIGINALE DAL 24 al 26 Aprile!! SOLO ABILITÀ ARTISTICA! PRESENTA - facebook.com facebook