Il viaggio in Italia di Kate Middleton col ciondolo a forma di fungo da 8000 euro un omaggio alla foresta inglese
Durante il suo primo giorno in Italia, la principessa ha indossato gioielli che richiamano i paesaggi naturali inglesi, tra cui un ciondolo a forma di fungo dal valore di circa 8.000 euro. Questi accessori sono stati scelti per rappresentare simbolicamente la foresta inglese e rendere omaggio alle radici familiari. La scelta dei gioielli ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato commenti sull’uso di pezzi di lusso durante il soggiorno all’estero.
I gioielli sfoggiati dalla principessa il primo giorno sono un riferimento ai paesaggi inglesi, ma racchiudono anche un omaggio alla sua famiglia d'origine.🔗 Leggi su Fanpage.it
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