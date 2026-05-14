Il viaggio in Italia di Kate Middleton col ciondolo a forma di fungo da 8000 euro un omaggio alla foresta inglese

Durante il suo primo giorno in Italia, la principessa ha indossato gioielli che richiamano i paesaggi naturali inglesi, tra cui un ciondolo a forma di fungo dal valore di circa 8.000 euro. Questi accessori sono stati scelti per rappresentare simbolicamente la foresta inglese e rendere omaggio alle radici familiari. La scelta dei gioielli ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato commenti sull’uso di pezzi di lusso durante il soggiorno all’estero.

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