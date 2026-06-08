Arresto cardiaco al supermercato la videochiamata di un infermiere del 118 di Parma guida i clienti e salva una donna

Un'operatrice del 118 di Parma ha coordinato tramite videochiamata le manovre di rianimazione di una donna di 58 anni colpita da arresto cardiaco mentre era al supermercato in provincia. Durante l'emergenza, alcuni clienti hanno seguito le istruzioni dell'infermiere per cercare di salvarla. La donna è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in ospedale.

Un infermiere della centrale operativa Emilia Ovest del 118 di Parma ha guidato, direttamente dalla sua postazione, le persone che hanno effettuato le manovre salvavita per una donna di 58 anni, colpita da un arresto cardiaco mentre faceva la spesa al supermercato a Pontedell'Olio, in provincia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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