Arresto cardiaco al supermercato | la videochiamata del 118 guida i clienti e salva una 58enne

Una donna di 58 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre faceva la spesa in un supermercato. I clienti presenti hanno eseguito manovre di rianimazione mentre arrivavano i soccorsi del 118. La videochiamata con gli operatori ha guidato le persone sul luogo e ha contribuito a salvare la vita della donna.

Una donna di 58 anni colpita da un arresto cardiaco improvviso mentre faceva la spesa al supermercato è stata salvata grazie ai soccorsi del 118, ma in questo case grazie anche e soprattutto alle manovre salvavita che sono state effettuate dagli altri clienti mentre la vittima era a terra tra gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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