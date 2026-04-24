Padova neonato ingoia un gioco e rischia di soffocare | infermiere del 118 guida la mamma al telefono e lo salva

A Padova, un neonato di 9 mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un gioco in casa. Un operatore del 118 ha fornito alla madre indicazioni telefoniche per eseguire le manovre di disostruzione. La comunicazione è avvenuta in tempo reale e ha consentito di mettere in atto le procedure necessarie per liberare le vie respiratorie del bambino. Nessuna altra informazione sui successivi sviluppi dell’intervento è stata resa nota.

Un bimbo di 9 mesi ha rischiato di soffocare ingerendo un gioco in casa, ma è stato salvato da un operatore del 118 di Padova che ha guidato al telefono la madre nelle manovre di disostruzione. Il piccolo è tornato a respirare prima dell’arrivo dei soccorsi. Il Presidente del Veneto Stefani: "Una notizia che scalda il cuore".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Padova, neonato morde un giocattolo e soffoca: operatore del 118 lo salva al telefonoA volte l'angelo salvatore non si materializza dal cielo, ma si connette via telefono.

Bambino rischia di soffocare a scuola: la maestra lo salva seguendo le istruzioni del 118 in videochiamataÈ accaduto oggi in una scuola di Parma: il bambino è in ospedale, la prognosi è riservata ma il quadro clinico mostrerebbe segni di miglioramento.

Panoramica sull’argomento

Padova, neonato ingoia un gioco e rischia di soffocare: infermiere del 118 guida la mamma al telefono e lo salvaUn bimbo di 9 mesi ha rischiato di soffocare ingerendo un gioco in casa, ma è stato salvato da un operatore del 118 di Padova che ha guidato al telefono ... fanpage.it

Padova, neonato salvato al telefono da un operatore del 118: «Non respirava più, aveva ingerito un giocattolo, abbiamo aiutato la mamma a fare le manovre»L'infermiere della centrale operativa ha mantenuto la calma guidando i genitori nelle operazioni. Il presidente della Regione Stefani: «Una notizia che scalda il cuore e che conferma la qualità della ... corrieredelveneto.corriere.it