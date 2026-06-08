Durante un blitz nella periferia est di Roma, tre giovani sono stati arrestati e altri tre denunciati. Sono stati sequestrati oltre 50 chili di alimenti non tracciati e alcuni grammi di cocaina. Sono state anche elevate sanzioni a esercizi commerciali che operavano senza rispettare le norme di tracciabilità. Le autorità hanno anche documentato le operazioni con immagini pubblicate successivamente.

È di 3 arresti, 3 denunce e oltre 50 kg di prodotti alimentari sequestrati il bilancio di un’operazione straordinaria condotta dalla Polizia di Stato nella periferia est di Roma. L’intervento, coordinato dal VI Distretto Casilino, ha interessato diversi quartieri, tra cui Tor Bella Monaca, Borghesiana, Finocchio, Rocca Cencia e Grotte Celoni, ed è stato finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo delle attività commerciali e delle filiere alimentari. Contrasto allo spaccio: arrestati tre giovani Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio straordinario ha visto impegnati numerosi agenti in una vasta area della periferia est di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Arresti e sequestri di kg di cibo non tracciati a Roma, le immagini del blitz

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