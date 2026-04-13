Durante un controllo notturno a Caserta, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 100 chilogrammi di alimenti considerati non conformi alle norme di igiene. Il blitz ha portato alla chiusura di un bistrot situato nel centro della città, a causa di gravi problemi igienici e strutturali riscontrati all’interno dell’attività. Le autorità hanno inoltre avviato procedure per verificare eventuali responsabilità.

Un controllo notturno condotto dai militari a Caserta ha portato alla chiusura immediata di un bistrot nel centro cittadino, dopo il rinvenimento di gravi carenze igieniche e strutturali. L’operazione, coordinata dai carabinieri della stazione locale insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Caserta e ai tecnici dell’ASL, ha permesso il sequestro di circa 100 chili di alimenti, tra cui pesce e carne, privi di etichette e tracciabilità. Il bilancio del blitz: alimenti senza origine e strutture pericolose. Le autorità hanno individuato una situazione di forte rischio per la salute pubblica all’interno del locale. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno scoperto circa 100 chilogrammi di prodotti ittici e carni che non riportavano alcuna indicazione relativa alla provenienza, ai lotti o ai processi di lavorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Caserta: chiuso bistrot, sequestrati 100 kg di cibo sporco

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