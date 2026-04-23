Crotone blitz contro la discoteca abusiva | 13 kg di cibo sequestrati

Nella città di Crotone, le forze dell'ordine hanno chiuso una discoteca operante senza autorizzazioni ufficiali. Durante un controllo, sono stati sequestrati circa 13 chili di carne e sono state riscontrate gravi carenze igieniche. L’attività è stata sospesa e sono state comminate sanzioni amministrative che superano i 19.000 euro. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati alla tutela della sicurezza e della salute pubblica.

? Cosa sapere Polizia chiude discoteca abusiva a Crotone con sequestro di 13 chili di carne.. Sospesa l'attività per carenze igieniche e sanzioni amministrative superiori a 19mila euro.. La Polizia di Stato ha interrotto la serata di circa cento persone nel centro di Crotone dopo aver scoperto un locale di ristorazione trasformato in una discoteca abusiva, priva di autorizzazioni per il pubblico spettacolo. Il controllo, coordinato dal questore Panvino e condiviso con la Prefettura, si è concentrato sulla sicurezza dei luoghi di aggregazione e sul rispetto della legalità nei locali della movida. Durante l’operazione, i reparti della Polizia...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, blitz contro la discoteca abusiva: 13 kg di cibo sequestrati Notizie correlate Blitz a Caserta: chiuso bistrot, sequestrati 100 kg di cibo sporcoUn controllo notturno condotto dai militari a Caserta ha portato alla chiusura immediata di un bistrot nel centro cittadino, dopo il rinvenimento di... Secondigliano, blitz interforze contro irregolarità sanitarie e commerciali: sequestrati 270 kg di pesceSecondigliano, maxi controllo interforze: sequestrati 270 kg di prodotti ittici, denunce e sanzioni per irregolarità sanitarie e amministrative Nella... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Blitz della Finanza all'Asp di Crotone, indagine su fondi Pnrr; Il Teorema a Crotone, disposto il carcere per Fabio Manica. Domiciliari per Luchetta e Bisceglia; Blitz della Guardia di Finanza all’Asp di Crotone: verifiche sui fondi Pnrr per l’assistenza domiciliare; Blitz notturno nel Crotonese, sequestrati 150 chili di pescato illegale. Appalti pilotati: nuovo blitz nei comuni di Crotone, Cirò Marina e Isola Capo RizzutoDopo i 20 avvisi di garanzia, la Guardia di finanza ha acquisito documentazione per verificare la regolarità delle procedure ... corrieredellacalabria.it Appalti pilotati, blitz della Guardia di Finanza: 20 indagati e accertamenti in 3 comuniOperazione Teorema tra Crotone, Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto. Acquisiti documenti su appalti che sarebbero stati pilotati e affidamenti sospetti ... quicosenza.it COMUNE DI CROTONE Settore 2 Servizi alla Persona, Attività Produttive e valorizzazione del territorio Servizio 2.4 Attività Produttive Avviso pubblico per la concessione temporanea dei posteggi nell'ambito della "Fiera Mariana anno 2026 (Area C)" SI REN - facebook.com facebook