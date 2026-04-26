Un uomo di 31 anni è stato arrestato e si trova sotto custodia delle autorità dopo aver aperto il fuoco durante la cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, evento a cui era presente anche il presidente. Si chiama Cole Tomas Allen, originario della California, e secondo quanto riferito aveva con sé diverse armi. Allen ha dichiarato di aver agito con l’intento di colpire funzionari di governo.

L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31enne della California. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L'aggressore è un insegnante. Lo riporta il New York Post: apparirà in tribunale per la prima volta lunedì. L'uomo è ingegnere meccanico laureato alla CalTech, il California Institute of Technology. Sui social è stata diffusa una immagine che lo vede tra i premiati come «insegnante del mese». Le indagini L'uomo sospettato sarà probabilmente incriminato a breve, ha dichiarato il procuratore generale ad interim Todd Blanche. «Le accuse dovrebbero essere ovvie, visto il comportamento tenuto.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cole Tomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne insegnante ?modello?. «Aveva molte armi». Lui: volevo colpire funzionari governo

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Girano già voci false sul tentato killer: Cole Tomas Allen era registrato al voto come elettore non affiliato (non come democratico come falsamente scritto altrove). Ha però donato 25 dollari nell’ottobre 2024 alla campagna di Harris. x.com