Un uomo di 31 anni è stato arrestato e si trova sotto custodia delle autorità in seguito a un episodio avvenuto durante una cena dei Corrispondenti della Casa Bianca. Secondo quanto riferito, l'uomo, originario della California, aveva con sé armi e non aveva precedenti penali. Ha dichiarato di aver agito con l'intenzione di colpire funzionari del governo. Non ci sono state altre persone ferite nell'incidente.

L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Thomas Allen, 31enne della California. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L'aggressore è un insegnante. Lo riporta il New York Post: apparirà in tribunale per la prima volta lunedì. L'uomo è ingegnere meccanico laureato alla CalTech, il California Institute of Technology. Sui social è stata diffusa una immagine che lo vede tra i premiati come «insegnante del mese». Allen era incensurato e no attenzionato dalla polizia. Le indagini L'uomo sospettato sarà probabilmente incriminato a breve, ha dichiarato il procuratore generale ad interim Todd Blanche.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cole Thomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne prof ?modello?. «Aveva armi ed era incensurato». Lui: volevo colpire funzionari governo

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