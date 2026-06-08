Around the blues con Alma trio feat Luciana Negroponte e Savio Vurchio

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concerto si svolge in un'area all'aperto, dove Alma trio si esibisce accompagnato da Luciana Negroponte e Savio Vurchio. L'evento si tiene di sera, sotto un cielo stellato, e coinvolge il pubblico in una serata dedicata al blues. La performance è caratterizzata da musica dal vivo, con strumenti acustici e voci che si mescolano in un’atmosfera calda e coinvolgente.

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Il blues incontra la magia di una sera d'estate.SPAZIOleARTI vi dà appuntamento sotto le stelle per un concerto travolgente e ricco di emozioni.Domenica 14 giugno – h 21,00“AROUND THE BLUES”CON ALMA TRIO Vito Di Modugno – organo hammondMimmo Campanale – batteriaPino Mazzarano – chitarracon le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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CON ALMA TRIO - Around The Blues - with Luciana Negroponte e Savio Vurchio (1° set)

Video CON ALMA TRIO - Around The Blues - with Luciana Negroponte e Savio Vurchio (1° set)

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