Around the blues con Alma trio feat Luciana Negroponte e Savio Vurchio

Notizia in breve

Un concerto si svolge in un'area all'aperto, dove Alma trio si esibisce accompagnato da Luciana Negroponte e Savio Vurchio. L'evento si tiene di sera, sotto un cielo stellato, e coinvolge il pubblico in una serata dedicata al blues. La performance è caratterizzata da musica dal vivo, con strumenti acustici e voci che si mescolano in un’atmosfera calda e coinvolgente.