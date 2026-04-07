Jazzification - Ensemble baccano feat Giulio Gentile trio Emanuela Di Benedetto e Marco Battigelli

Jazzification, il nuovo concerto promosso da un'organizzazione musicale, combina elementi di jazz e musica classica in un'esibizione che coinvolge un ensemble chiamato Baccano, con la partecipazione di Giulio Gentile Trio, Emanuela Di Benedetto e Marco Battigelli. Lo spettacolo si propone di creare un collegamento tra i due generi musicali, mescolando stili e sonorità in un unico evento.

Jazzification, il nuovo concerto firmato Identità Musicali, vuole essere un punto di unione fra generi, come due onde che si incontrano, tra jazz e classica. Il concerto è in programma venerdì 24 aprile, alle ore 21, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, divenuto centro di produzione dell’associazione e della sua orchestra, grazie al progetto in tandem con l’amministrazione: La Casa del Baccano.Un concerto che parla di una metamorfosi musicale, ispirata al mare in continuo movimento che fa da sfondo al palco del Sirena. In maniera simile, Jazzification nasce per sfumare le differenze tra generi e creare un intreccio di sperimentazione e innovazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: "Around the blues" con Alma trio feat. Luciana Negroponte e Savio Vurchio Il Roberto Olzer Trio feat. Fulvio Sigurtà a Domodossola con il concerto "Aurora"Sabato 7 febbraio, grazie alla collaborazione tra l'associazione culturale Mario Ruminelli, l'associazione Insieme in Musica e l'associazione...