Il Volo annuncia l’uscita del nuovo singolo Cuerpo sin alma feat Carlos Rivera

Il Volo annuncia l’uscita del nuovo singolo “Cuerpo sin alma” in collaborazione con Carlos Rivera. La band ha appena concluso con successo una serie di concerti in America Latina e negli Stati Uniti, molti dei quali hanno registrato il sold out. Attualmente sono in attesa di partire con il tour estivo che toccherà Italia, Spagna e Grecia. Nel frattempo, si preparano a partecipare a Sanremo 2024.

Il Volo a Sanremo 2024 – Ph. Leandro Manuel Emede MILANO – Conclusa con successo la leg in America Latina e negli Usa – segnata da numerosi sold out – e in attesa del tour estivo in Italia, Spagna e Grecia,, una delle voci più amate e rappresentative della musica latina contemporanea. “Cuerpo sin alma” è in uscita venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali per Epic RecordsSony Music Italy ed è già disponibile in presave. Il brano, prodotto dal plurivincitore di Grammy Award Julio Reyes Copello – produttore, compositore e arrangiatore colombiano che ha.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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