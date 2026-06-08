Arno | presentato il cicloviaggio Si chiama Pedal’Arno Dalle Foreste Casentinesi a Marina di Pisa Progetto con Autorità di bacino

Notizia in breve

È stato presentato il cicloviaggio “Pedal’Arno”, che si svolgerà lungo il corso dell’Arno dalla Foresta Casentinese a Marina di Pisa. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Autorità di bacino e coinvolge percorsi tra paesaggi naturali e borghi storici. La durata e le tappe del viaggio sono state illustrate durante l’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.