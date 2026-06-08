Arno | presentato il cicloviaggio Si chiama Pedal’Arno Dalle Foreste Casentinesi a Marina di Pisa Progetto con Autorità di bacino
È stato presentato il cicloviaggio “Pedal’Arno”, che si svolgerà lungo il corso dell’Arno dalla Foresta Casentinese a Marina di Pisa. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Autorità di bacino e coinvolge percorsi tra paesaggi naturali e borghi storici. La durata e le tappe del viaggio sono state illustrate durante l’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.
Un percorso in 4 tappe, ognuna di 6070 km: con ritrovo a Stia mercoledì 10 giugno, da dove si partirà giovedì 11 per Arezzo. Le tappe seguenti vedranno la comitiva percorrere i tratti Arezzo–Rignano sull’Arno, Rignano sull’Arno–Empoli ed Empoli–Pisa–Marina di Pisa. Lungo il tragitto sono previsti 4 incontri pubblici: Stia il 10 giugno alle ore 17.30, Arezzo l’11 giugno alle ore 16.45, Firenze il 13 giugno alle ore 11.45 e Pisa il 14 giugno alle ore 12.00. Alessandra Innocenti, consigliera della Città Metropolitana di Firenze con delega alle ciclovie e piste ciclabili, ha sottolineato: “Come Città Metropolitana, oltre al patrocinio dell’iniziativa, abbiamo deciso di donare una piccola borraccia a tutti coloro che parteciperanno al cicloviaggio nel tratto fiorentino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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