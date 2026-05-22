Ed è stata l’occasione una prima intesa di principio sulla “vivibilità delle sponde”, all’insegna del principio che l’Arno è “un fiume da vivere”. Eugenio Giani e Gaia Checcucci si sono trovati d’accordo nel sostenere che “le società sportive storiche che vivono più o meno da un secolo sull’Arno non creano nessuno ostacolo alla messa in sicurezza del fiume e possono continuare a svolgere la loro attività sportiva che ha importantissimi risvolti sociali. E’ chiaro che toccherà poi agli uffici mettere nero su bianco principio e regole. A Firenze – ha detto Giani- abbiamo tre grandi società storiche che fanno parte della vita stessa dell’Arno. Si tratta della Canottieri Firenze, nata nel 1886, della Rari Nantes Florentia, nata nel 1904, della Canottieri Comunali, nata nel 1936. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arno, patto per il fiume: Regione Toscana e Autorità di bacino per la riqualificazione. Salvaguardare le società sportive

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