Regata storica ' Pisa-Pavia' | la 58° edizione del Trofeo ' Curtatone e Montanara' si disputa in Arno

Dopo otto anni di attesa, Pisa torna ad ospitare la più antica sfida remiera universitaria italiana: la regata Pisa-Pavia per il Trofeo ‘Curtatone e Montanara’. La 58° edizione della competizione si disputerà sulle acque dell’Arno, con partenza dal Ponte di Mezzo e arrivo allo Scalo dei Renaioli. 🔗 Leggi su Today.it

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