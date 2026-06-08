Argentina-Islanda Amichevole 10-06-2026 ore 03 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina si prepara per il Mondiale con il rientro di Messi ed Emi Martinez, che hanno superato i problemi fisici. La partita amichevole contro l'Islanda è prevista per il 10 giugno alle 3:00. La selezione sta affinando la condizione fisica e tattica, mentre i dettagli delle formazioni sono ancora da definire. Le quote e i pronostici indicano una favorita, ma le ultime settimane hanno mostrato attenzione alle condizioni dei giocatori chiave.

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L’Argentina sta mettendo a posto gli ultimi dettagli prima dell’inizio dell’avventura mondiale: Scaloni sta avendo cura di recuperare senza rischi uomini fondamentali come Messi ed Emi Martinez, che sembrano ormai aver smaltito i loro problemi e devono solo riprendere la forma. Nella notte tra martedì e mercoledì la Selecciòn giocherà l’ultima amichevole prima che si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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