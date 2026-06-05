Argentina-Honduras Amichevole di preparazione 07-06-2026 ore 02 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Argentina affronterà l’Honduras in un’amichevole di preparazione al Mondiale 2026, prevista tra sabato e domenica alle 2:00. La partita rappresenta una delle due sfide prima dell’esordio nella competizione, con l’Argentina che si presenta come detentrice del titolo e tra le favorite del torneo. La sfida si svolgerà durante la notte, senza ulteriori dettagli sulle formazioni o quote disponibili.
L’Argentina si affaccia al mondiale 2026 come detentrice del titolo e quindi come una della grandi favorite del torneo: giocherà due amichevoli prima dell’esordio nella manifestazione e la prima sarà nella notte tra sabato e domenica, contro l’Honduras. La squadra centroamericana non è riuscita a qualificarsi per la rassegna iridata, mancando di pochissimo l’obiettivo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Tickets go on sale Wednesday for Argentina vs. Honduras World Cup warm-up at Kyle Field
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Argentina-Honduras (Amichevole, 07-06-2026 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Brasile-Egitto (Amichevole di preparazione, 07-06-2026 ore 00:00): formazioni, quote, pronostici
Temi più discussi: Mondiali e amichevoli, le convocazioni dei giocatori dell'Inter; Lionel Messi e diversi altri giocatori argentini si alleneranno separatamente in vista dei Mondiali del 2026.; Aggiornamenti sui Mondiali, 3 giugno: Argentina in apprensione per Messi, Inghilterra in allenamento intenso, Belgio batte la Croazia.; Messi non condivide la stanza con De Paul per tenersi... fortuna ai Mondiali.
Alla sua sesta Coppa del Mondo, il fuoriclasse dell’Inter Miami continua a garantire qualità, assist e giocate decisive, anche se non è più il centro assoluto del gioco come in passato. L’Argentina, campione del mondo in carica, arriva al Mondiale con un sol facebook
Pronostico Argentina-Honduras: subito due assenze pesanti per ScaloniArgentina-Honduras è un'amichevole e si gioca domenica alle 02:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it
Argentina-Honduras, Scaloni mischia le carte: Lautaro confermato dal 1'La sessione di allenamento della Nazionale argentina aperta al pubblico ha permesso ai giornalisti presenti di raccogliere qualche indizio in più circa le scelte di formazione che ha in mente il ct Li ... msn.com