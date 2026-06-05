L’Argentina affronterà l’Honduras in un’amichevole di preparazione al Mondiale 2026, prevista tra sabato e domenica alle 2:00. La partita rappresenta una delle due sfide prima dell’esordio nella competizione, con l’Argentina che si presenta come detentrice del titolo e tra le favorite del torneo. La sfida si svolgerà durante la notte, senza ulteriori dettagli sulle formazioni o quote disponibili.

L’Argentina si affaccia al mondiale 2026 come detentrice del titolo e quindi come una della grandi favorite del torneo: giocherà due amichevoli prima dell’esordio nella manifestazione e la prima sarà nella notte tra sabato e domenica, contro l’Honduras. La squadra centroamericana non è riuscita a qualificarsi per la rassegna iridata, mancando di pochissimo l’obiettivo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Argentina-Honduras (Amichevole di preparazione, 07-06-2026 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici

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