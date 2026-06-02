RD Congo-Danimarca Amichevole di preparazione 03-06-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

L’RD Congo ha iniziato la rifinitura a Liegi in vista dei Mondiali, che inizieranno il 17 giugno con la sfida contro il Portogallo. La partita amichevole contro la Danimarca si svolgerà il 3 giugno alle 20:00. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate, e sono aperte le quote per la partita.