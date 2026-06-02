RD Congo-Danimarca Amichevole di preparazione 03-06-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’RD Congo ha iniziato la rifinitura a Liegi in vista dei Mondiali, che inizieranno il 17 giugno con la sfida contro il Portogallo. La partita amichevole contro la Danimarca si svolgerà il 3 giugno alle 20:00. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate, e sono aperte le quote per la partita.

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Inizia a Liegi la rifinitura dell’RD Congo in vista dei Mondiali nei quali esordirà il 17 giugno contro il Portogallo. La nazionale africana ha avuto la meglio sulla Giamaica a fine marzo nei Playoff Mondiali Interzona per tornare così in una fase finale di una Coppa del Mondo di calcio per la prima volta dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - RD Congo-Danimarca (Amichevole di preparazione, 03-06-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
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