La visita alla via intitolata al padre e il sostegno a Comanducci | Stefania Craxi ad Arezzo

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Stefania Craxi si è recata ad Arezzo per una visita ufficiale. L'occasione ha visto la partecipazione della candidata di Forza Italia e del candidato sindaco del centrodestra, Marcello Comanducci. Durante l'incontro, sono stati visitati alcuni luoghi della città, tra cui la via dedicata al padre di Craxi. La presenza di Craxi ha attirato l'attenzione dei presenti, in un momento di campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni amministrative.

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Questa mattina Stefania Craxi è stata in visita ad Arezzo. Una tappa elettorale in sostegno della lista di Forza Italia e del candidato sindaco del centro destra Marcello Comanducci. È stato il coordinatore provinciale del partito azzurro Bernardo Mennini ad accompagnarla, con un momento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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