La visita alla via intitolata al padre e il sostegno a Comanducci | Stefania Craxi ad Arezzo

Questa mattina Stefania Craxi si è recata ad Arezzo per una visita ufficiale. L'occasione ha visto la partecipazione della candidata di Forza Italia e del candidato sindaco del centrodestra, Marcello Comanducci. Durante l'incontro, sono stati visitati alcuni luoghi della città, tra cui la via dedicata al padre di Craxi. La presenza di Craxi ha attirato l'attenzione dei presenti, in un momento di campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui