Gli exit poll indicano un vantaggio per il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Arezzo, mentre il candidato del centrosinistra si conferma in seconda posizione. Donati, che ha ottenuto un buon risultato, non supera la soglia necessaria per accedere al secondo turno, che si svolgerà il 7 e 8 giugno. La contesa tra Comanducci e Ceccarelli si avvia verso un ballottaggio, con il primo in vantaggio.

Gli exit poll Rai premiano il candidato del centrodestra, mentre Donati si conferma ago della bilancia ma non abbastanza per entrare nella sfida decisiva del 7 e 8 giugno AREZZO – La partita non è chiusa, ma il primo tempo sembra avere un vincitore. Secondo gli exit poll diffusi dalla Rai e realizzati dal Consorzio Opinio Italia alla chiusura dei seggi, il candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci sarebbe nettamente in vantaggio nella corsa a Palazzo Cavallo. La forbice attribuita a Comanducci oscilla infatti tra il 41,5% e il 45,5%, mentre il candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli si fermerebbe tra il 32% e il 36%. Numeri che, se confermati dallo scrutinio in corso nelle 97 sezioni del Comune di Arezzo, porterebbero i due principali contendenti al ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comanducci vede il traguardo, Ceccarelli insegue: ad Arezzo si va verso il ballottaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caneschi già vede il “Ghinelli ter”: ad Arezzo il ballottaggio si gioca prima ancora del primo turnoAd Arezzo, mentre si sono appena concluse le urne per il primo turno, i discorsi sui futuri scenari politici sono già in pieno svolgimento.

«Nuovo stadio di Arezzo: con Ceccarelli troppe incertezze, con Comanducci garanzie concrete per realizzare il progetto»Il progetto per il nuovo stadio di Arezzo sta suscitando diverse reazioni tra le parti coinvolte.