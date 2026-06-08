Comanducci ha ottenuto il 55% dei voti alle elezioni comunali, vincendo con oltre 11 punti di vantaggio rispetto al primo turno. Durante la campagna, ha dedicato la vittoria a una figura familiare, indicata come suo padre. La sua campagna ha portato a un aumento significativo dei consensi rispetto alle precedenti consultazioni. Non sono stati forniti dettagli sul metodo di recupero dei voti né sui sostenitori principali del candidato.

? Domande chiave? In Breve Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo dopo lo spoglio finale. Marcello Comanducci ha conquistato la guida del comune di Arezzo ottenendo il 55,75 per cento dei voti totali. La vittoria è arrivata dopo che l’ultima sezione, la numero 35 situata presso lo stadio di atletica Tenti, è stata completata con lo scrutinio. Il nuovo sindaco ha ottenuto esattamente 22.698 preferenze, consolidando il risultato della tornata elettorale che si è conclusa ufficialmente nel pomeriggio. L’avversario di centro sinistra, Vincenzo Ceccarelli, ha chiuso la competizione con il 44,25 per cento dei consensi. In termini di numeri assoluti, il candidato Ceccarelli ha raccolto 18017 voti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Arezzo, Comanducci vince col 55%: “Dedico il traguardo a mio babbo

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