Il centrodestra ha vinto i ballottaggi in due capoluoghi: ad Arezzo con il candidato che ha ottenuto il 55,7% dei voti e a Macerata con il 53%. Su 42 comuni in voto, sei erano capoluoghi di provincia. I risultati sono stati aggiornati in tempo reale attraverso le proiezioni. Le elezioni hanno coinvolto anche Agrigento, Trani, Chieti e Lecco, ma senza vittorie di rilievo per il centrodestra in questi centri.

42 i comuni nei quali si andava al voto, 6 i capoluoghi: Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata. Affluenza finale al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno quando era al 60,4% Urne chiuse per i ballottaggi relativi alle elezioni comunali. Ecco allora proiezioni in tempo r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ballottaggi, proiezioni in tempo reale e risultati: cdx vince ad Arezzo con Comanducci (55,7%) e a Macerata con Parcaroli (53%)

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