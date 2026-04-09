Quest’anno l’Arena Puccini si sposterà dall’attuale sede all’Ippodromo, mantenendo la sua programmazione estiva. La decisione riguarda l’organizzazione di una stagione cinematografica all’aperto, con l’obiettivo di offrire spettacoli nel quartiere Bolognina. La scelta di collocare le proiezioni in questa nuova location è stata comunicata ufficialmente, confermando la volontà di continuare le attività nel periodo estivo 2026.

Bologna, 9 aprile 2026 – Una breaking news che porta gioia a cinefile e cinefili: l’Arena Puccini quest’anno ci sarà e per di più resterà nel rione Bolognina. Per due anni, infatti – questa la previsione dei lavori per rimettere in sesto la struttura gestita dal 2006 da dalla Cineteca di Bologna con la collaborazione di IBC Movie e l’area monumentale del Dlf – l’arena cinematografica estiva più amata della città, troverà casa all’Ippodromo di via dell’Arcoveggio, con schermo e platea da 1000 persone posizionate sulla pista. E per sottolineare questa joint venture tra cinema e corse, l’opening il 12 giugno vedrà la proiezione del film... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cinema estivo 2026 dell’Arena Puccini trasloca all’Ippodromo: “Scommettiamo sui film”

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