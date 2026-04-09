Arena Puccini si trasferisce all’Ippodromo tutto pronto per il cinema sotto le stelle
L’Arena Puccini si sposta all’Ippodromo di Bologna per i prossimi due anni, mentre si attende la riqualificazione dell’area del cinema all’aperto situato nel Dopolavoro ferroviario. La struttura continuerà a proporre proiezioni sotto le stelle, mantenendo la stessa programmazione e pubblico di sempre. La decisione è stata presa in vista dei lavori di rinnovamento dell’area originaria, senza interrompere le attività di intrattenimento all’aperto.
L’Arena Puccini cambia casa, ma non perde il suo pubblico. Per i prossimi due anni, lo storico cinema all’aperto del Dopolavoro ferroviario si trasferisce all’Ippodromo di Bologna, in attesa dei lavori di riqualificazione dell’area. Una soluzione attesa e condivisa che permette di garantire. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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