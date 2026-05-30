Mercato è atteso il play che il ct Banchi ha convocato tra i talenti della serie B Vicino il primo colpo | Fragonara

Il mercato si muove con un nome che circola tra i talenti di Serie B, convocato dal ct Banchi. Si tratta di un giovane che potrebbe presto vestire la maglia di una squadra di livello superiore. Nel frattempo, Forlì sta per concludere un accordo con un giocatore di nome Alberto, che si appresta a entrare a far parte del club. La trattativa è in fase avanzata e sembra prossima alla chiusura.

Forlì si avvicina al primo colpo. Sarebbe ormai infatti in dirittura d’arrivo l’accordo con Alberto Fragonara, play-guardia classe 2004 reduce da un biennio di crescita costante e particolarmente positivo con la maglia di Faenza in serie B (ha avuto il nuovo amministratore unico biancorosso Gigi Garelli come allenatore e poi dirigente; per altro entrambi sono nati il 27 aprile). L’operazione rappresenterebbe anche il primo tassello della nuova linea ‘green’. A soli 21 anni, in questa stagione è diventato anche capitano. Dopo un primo campionato da 11 punti e 3,1 assist di media, è salito a 13,9 punti e 4,9 assist (29,5’ di utilizzo). Fragonara ha mostrato qualità importanti soprattutto nella metà campo offensiva, rivelandosi efficace sia in avvicinamento che dal perimetro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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