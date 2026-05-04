Al Politeama Genovese torna Grease il musical che ha segnato un' epoca

Al Politeama Genovese sono in programma due serate di spettacolo con “Grease”, il musical che ha riscosso grande successo negli anni passati. L’evento si svolgerà nelle date del 5 e 6 maggio, attirando un pubblico interessato a rivivere le canzoni e le scene più iconiche di questa produzione. La rappresentazione si svolgerà nel teatro nel centro della città, con ingresso aperto al pubblico durante le due serate.

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio al Politeama Genovese torna “Grease”, uno dei musical che ha segnato una generazione.Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, è una festa travolgente che.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “We will rock you – Il Musical”: torna al Politeama Genovese il grande show dedicato ai QueenContinua il successo della tournée italiana di “We will rock you – Il Musical”, lo spettacolo teatrale ufficiale dei Queen, che arriva a Genova per... Luca Ravenna torna al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Flamingo”Lunedì 27 aprile il Politeama Genovese ospita “Flamingo”, il nuovo spettacolo di Luca Ravenna. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Luca Ravenna torna al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo Flamingo; Massimo Ranieri in concerto a Genova: Tutti i sogni ancora in volo Tour; La settimana del Politeama Genovese: Grease, Allevi e Ranieri; ARISA | ANNUNCIATE NUOVE DATE DEL 'SUMMER TOUR 2026' E DEL 'LIVE 2026'. Giovanni Allevi in concerto al Politeama: Pianoforte SoloVenerdì 8 maggio 2026 (ore 20.30), Giovanni Allevi torna al Teatro Politeama Genovese con Pianoforte Solo. I biglietti del concerto di Allevi a Genova sono acquistabili online, anche attraverso il sit ... mentelocale.it C'è da Ridere, al Politeama Genovese spettacolo comico per il Gaslini diffusoC'è da ridere meno male, questo il titolo dello spettacolo. Ma soprattutto C'è da fare, e tanto, in Liguria ma non solo. Al Politeama Genovese alle 20.30 serata di comici perlopiù genovesi guidati ... rainews.it Giovedì 14 maggio FEDERICO BUFFA al Politeama con il nuovo spettacolo che racconta il mito Michael Jordan! Il più grande affabulatore sportivo, la storia della leggenda dell'NBA. Info e acquisto online https://www.politeamagenovese.it/2025/07/01/fe - facebook.com facebook