Apriti Cinema 2026 torna l' arena cinematografica sotto le stelle nel cartellone dell' Estate Fiorentina
Dal 15 giugno al 26 luglio, l’arena cinematografica Apriti Cinema torna a Firenze come parte del programma estivo. L’evento si svolge ogni sera alle 21, offrendo una serie di proiezioni all’aperto. La rassegna fa parte delle iniziative dell’Estate Fiorentina, portando sotto le stelle film di vari generi. L’area dedicata si trova in una location all’interno della città, pronta ad accogliere il pubblico ogni sera per più di un mese.
Si rinnova, nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’appuntamento con l’arena cinematografica estiva Apriti Cinema: dal 15 giugno al 26 luglio, ogni sera alle ore 21.45, saranno proiettati film di fiction e documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano e in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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