Apriti Cinema 2026 torna l' arena cinematografica sotto le stelle nel cartellone dell' Estate Fiorentina

Si rinnova, nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’appuntamento con l’arena cinematografica estiva Apriti Cinema: dal 15 giugno al 26 luglio, ogni sera alle ore 21.45, saranno proiettati film di fiction e documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano e in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Apriti cinema, 43 proiezioni gratuite. Piazza Pitti arena sotto le stelle

Arena San Biagio, non c'è estate senza cinema sotto le stelle: atteso il 27 giugno il comico Rocco PapaleoL'Arena San Biagio di Cesena riapre il 14 giugno con una programmazione cinematografica estiva.

Temi più discussi: Apriti Cinema 2026; Cinema sotto le stelle a Firenze: torna Apriti Cinema con 43 serate gratuite in Piazza; Apriti Cinema torna in piazza Pitti, 43 serate gratuite tra film d’autore, festival e omaggi; In piazza Pitti dal 15 giugno torna l’arena estiva Apriti Cinema – ASCOLTA.

TORNA APRITI CINEMA A PIAZZA PITTI Dal 15 giugno al 26 luglio ogni sera alle 21.45 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. info uffizi.it/eventi/apriti-… #ApritiCinema2026 #EstateFiorentina #CinemaSottoLeStelle #Firenze #PalazzoPitti @comune x.com

Apriti Cinema: l’Estate fiorentina torna sotto le stelleAnche quest’anno l’Estate fiorentina accende lo schermo in una delle piazze più belle della città. Dal 15 giugno al 26 luglio torna Apriti Cinema, l’arena cinematografica gratuita che porta film d’aut ... nove.firenze.it

Cinema sotto le stelle a Firenze: torna Apriti Cinema con 43 serate gratuite in PiazzaPitti Un appuntamento speciale all'interno dell'Estate Fiorentina. Le proiezioni, a ingresso libero fino esaurimento posti, sono dal 15 giugno al 26 luglio, ogni giorno alle 21.45. La sindaca Funaro: ... lanazione.it