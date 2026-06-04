Arena San Biagio non c' è estate senza cinema sotto le stelle | atteso il 27 giugno il comico Rocco Papaleo

Notizia in breve

L'Arena San Biagio di Cesena riapre il 14 giugno con una programmazione cinematografica estiva. Il 27 giugno è atteso il concerto del comico Rocco Papaleo. La struttura, situata in via Serraglio, sarà aperta per tutta la stagione, offrendo serate di cinema sotto le stelle. La manifestazione si svolge presso il palazzo Guidi, nel centro della città, e coinvolge il pubblico con eventi che si protrarranno fino a fine estate.