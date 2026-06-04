Arena San Biagio non c' è estate senza cinema sotto le stelle | atteso il 27 giugno il comico Rocco Papaleo
L'Arena San Biagio di Cesena riapre il 14 giugno con una programmazione cinematografica estiva. Il 27 giugno è atteso il concerto del comico Rocco Papaleo. La struttura, situata in via Serraglio, sarà aperta per tutta la stagione, offrendo serate di cinema sotto le stelle. La manifestazione si svolge presso il palazzo Guidi, nel centro della città, e coinvolge il pubblico con eventi che si protrarranno fino a fine estate.
A Cesena non è estate se non si accendono i proiettori dell’Arena San Biagio di palazzo Guidi (via Serraglio, 20) pronta, anche quest’anno, ad accogliere il grande pubblico con una ricca programmazione cinematografica che da domenica 14 giugno accompagnerà gli spettatori per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Dal 14 giugno torna l'Arena San Biagio nel cortile di Palazzo Guidi. Il programma sarà pubblicato venerdì 5 giugno! facebook
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