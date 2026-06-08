Apriamo la clinica veterinaria | tavolo di confronto
Mercoledì 17 giugno alle 15:30 si svolgerà un incontro presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Avellino. L’evento, promosso dalla XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali, ha come obiettivo l’apertura di una clinica veterinaria. La riunione prevede un tavolo di confronto tra i rappresentanti coinvolti per discutere i dettagli del progetto.
Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 17 giugno alle ore 15:30, presso la sala convegni della sede dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Avellino, si terrà un incontro promosso dalla XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali. Sono stati invitati a partecipare i 118 sindaci della provincia di Avellino, per un momento di confronto, di ascolto e di condivisione di idee e di possibili soluzioni riguardo alla mancanza di una clinica veterinaria pubblica nel territorio. L’evento sarà moderato dalla giornalista Floriana Guerriero e rappresenta un’occasione importante per discutere delle criticità e delle esigenze del settore veterinario e del mondo animalista locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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